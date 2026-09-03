Leandro Santoro busca regular agencias de cobranzas: "Hay gente que le están exigiendo deudas que no tiene"

El legislador también señaló que estas empresas llegan al extremo de presionar a personas que no adeudan montos reales o que desean cumplir con sus obligaciones: "Hay gente que le están exigiendo deudas que no tiene. El caso de un diputado de la bancada de La Libertad Avanza me contaba que lo vuelven loco por una deuda que no tiene". En la misma línea, agregó que "incluso ha habido casos de gente que se comunicó con nosotros para contarnos que teniendo la voluntad de pagar, estas empresas de cobranzas extrajudiciales lo llevaron a una situación de asfixia personal porque no les interesa cobrar, les interesa explotar al consumidor, exprimir al usuario".