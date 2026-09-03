Leandro Santoro busca regular agencias de cobranzas: "Hay gente que le están exigiendo deudas que no tiene"
El legislador porteño impulsa un proyecto de ley para poner límites al hostigamiento de las agencias de cobranza extrajudicial.
El legislador porteño Leandro Santoro impulsa un proyecto de ley destinado a regular la actividad de las agencias de cobranza extrajudicial y establecer límites frente a las prácticas de hostigamiento que atraviesan miles de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca generar un marco de protección para quienes mantienen deudas y evitar mecanismos de presión que excedan los límites de una gestión legítima de cobro.
El acoso y la persecución de las agencias
El proyecto surge a partir de numerosos testimonios sobre situaciones de acoso vinculadas con los reclamos de pago. Llamados telefónicos constantes, comunicaciones dirigidas a familiares y allegados, y episodios que generan exposición o humillación forman parte de las prácticas que el diputado busca poner bajo la lupa.
Al respecto, Santoro advirtió sobre la crudeza de estas prácticas durante su intervención: "Si hay algo peor que un prestamista usurero, es el cobrador de un prestamista usurero. Llaman a los familiares a cualquier hora, llaman a los puestos de trabajo, llaman a las personas 6 veces por día". Además, remarcó que "el nivel de violencia y de humillación al cual está siendo sometida la ciudadanía es insoportable y merece que esta Legislatura sancione una ley para ponerle un límite".
El legislador también señaló que estas empresas llegan al extremo de presionar a personas que no adeudan montos reales o que desean cumplir con sus obligaciones: "Hay gente que le están exigiendo deudas que no tiene. El caso de un diputado de la bancada de La Libertad Avanza me contaba que lo vuelven loco por una deuda que no tiene". En la misma línea, agregó que "incluso ha habido casos de gente que se comunicó con nosotros para contarnos que teniendo la voluntad de pagar, estas empresas de cobranzas extrajudiciales lo llevaron a una situación de asfixia personal porque no les interesa cobrar, les interesa explotar al consumidor, exprimir al usuario".
Convocatoria a la audiencia pública
En este contexto, Santoro convocó a una audiencia pública para debatir la problemática y avanzar en el tratamiento de la iniciativa dentro de la Legislatura porteña. El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Salón Dorado de la Planta Principal del Palacio Legislativo.
Sobre esta convocatoria, el legislador expresó: "Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todas ustedes y a todos ustedes a que puedan concurrir el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Salón Dorado de esta Legislatura. Hemos invitado desde la comisión a más de 150 vecinos de esta ciudad que son víctimas del acoso de estas empresas de cobranzas extrajudiciales, con la intención de poder construir insumos que nos permitan generar una legislación moderna y eficiente que le ponga un límite a este tipo de prácticas en la ciudad".
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