Leandro Santoro apuntó contra Macri por el gasoducto: "Trata de disimular su responsabilidad"

Planteó que Larreta, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), "se desentiende" de los problemas de la gente en materia de salud, educación o alquileres y señaló que "nunca rindió cuentas" de su gestión.

"Fue un jefe de Gobierno que nunca rindió cuentas de las inversiones que traía, los empleos que generaba ni de cómo modificaba la matriz productiva de la ciudad, sencillamente porque él se vendió siempre como un intendente pobre y en realidad es un gobernador rico", ejemplificó el diputado al respecto.

En contraposición, Santoro destacó la necesidad de un "modelo de desarrollo local" para la Ciudad y señaló una serie de propuestas y herramientas presentes en su programa de gobierno.

ELECCIONES 2023: MANO a MANO con LEANDRO SANTORO

LA CRÍTICA A MACRI POR EL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER

Santoro aseguró que "el gasoducto representa la posibilidad de resolver el gran cuello de botella de nuestra economía, que es la ausencia relativa de divisas".

"Las declaraciones de Macri las relativizo, porque lo que trata de hacer es disimular su responsabilidad en la dificultad que hoy Argentina tiene por la falta de divisas", señaló en relación a la deuda de casi u$s57.000 millones que la gestión de Cambiemos contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Habla como si no se hubiese hecho. Es una forma rara de saludar o alegrarse por algo que le va a venir bien a la Argentina, no a UxP. No termino de entender", le respondió Santoro. Consideró que a veces "los dirigentes políticos le hablan solamente a sus audiencias, a gente que ya piensa como ellos, y se limitan a ese algoritmo que los hace sentir importantes en un microclima".

"La idea de un país industrial, con creación de empleo, fortalecimiento del mercado interno y aumento de las importaciones, no hay nada de eso sin estos caños. Es una alianza por la producción y el empleo, esta es la clave de la Argentina", concluyó.

QUÉ RIVAL PREFIERE EN LAS ELECCIONES

Al ser consultado sobre a quién preferiría de contrincante entre Martín Lousteau o Jorge Macri, precandidatos de la interna de JxC, manifestó que "le da lo mismo" en tanto "no tienen diferencias conceptuales sino dos imágenes distintas de un mismo proyecto".

"Lo que yo estoy discutiendo es un modelo de ciudad: hay que derogar el código urbanístico y sancionar uno nuevo, terminar con los convenios urbanísticos y hacer un cambio profundo en la matriz educativa de esta ciudad", puntualizó.

Y agregó que "lo de Jorge Macri es intelectualmente más honesto porque directamente dice lo que piensa, lo de Lousteau es más hipócrita".

EL GRAN PROBLEMA DE LOS ALQUILERES

Asimismo, resaltó que uno de los problemas más acuciantes en la Ciudad de Buenos Aires está vinculado a los alquileres y consideró que es necesaria una "intervención inteligente" del Estado para "generar incentivos que aumenten la oferta y se reduzcan los precios".

"El 40% de la gente de la ciudad está alquilando, la renovación de contratos es un problema enorme que no está viendo la política. Hay que hacer un shock de oferta para que las 200 mil viviendas vacías puedan ofertarse en el mercado", completó.