Manuel Adorni ignora la represión de la Policía y tilda de "antidemocrática" a la izquierda

De esta manera, Adorni volvió a volcar su cinismo en la red social X, desentendiéndose del violento protocolo que impulsa el Gobierno al que representa.

tuit adorni.png

Una jubilada fue atacada con gas pimienta luego de que se le cayera su celular

La Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei se discute este miércoles en el Senado, mientras en las afueras del recinto las distintas fuerzas federales reprimen a los manifestantes que, hasta el momento, han protestado de forma pacífica.

A lo largo de la jornada, diversos momentos tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso que se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Uno de ellos fue el tremendo episodio que una jubilada vivió con dos gendarmes.

Según contó la señora, se le había caído el celular y una gendarme estaba intentando alcanzárselo, cuando de pronto otro efectivo llenó de gas pimienta su rostro, sin motivo aparente.

jubilada gas pimienta.mp4

Al ser consultado por Lautaro Maislin de C5N, la mujer dijo: "Quiero recuperar mi celular, porque me empujaron y se me cayó el celular. Yo dije 'mi celular, por favor, mi celular', y una gendarme se agachó y me lo iba a alcanzar, y cuando me lo iba a alcanzar un compañero de ella me tiró gas a los ojos", relató. Tras este duro momento que tuvo que vivir esta señora mayor, se pudo saber que logró recuperar su teléfono móvil.