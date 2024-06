Una jubilada fue atacada con gas pimienta luego de que se le cayera su celular

Según contó la señora, se le había caído el celular y una gendarme estaba intentando alcanzárselo, cuando de pronto otro efectivo llenó de gas pimienta su rostro, sin motivo aparente.

jubilada gas pimienta.mp4

Al ser consultado por Lautaro Maislin de C5N, la mujer dijo: "Quiero recuperar mi celular, porque me empujaron y se me cayó el celular. Yo dije 'mi celular, por favor, mi celular', y una gendarme se agachó y me lo iba a alcanzar, y cuando me lo iba a alcanzar un compañero de ella me tiró gas a los ojos", relató. Tras este duro momento que tuvo que vivir esta señora mayor, se pudo saber que logró recuperar su teléfono móvil.

El llanto de un policía en plena movilización por la Ley Bases

En medio de las protestas en contra de la polémica Ley Bases, un policía no pudo disimular su emoción, como empatizando con los manifestantes. Una de ellas le dijo un contundente discurso en su cara.

“Estás a tiempo. Sacateló. Estás a tiempo. Sacate el casco. Vení de este lado, boludo. Vení de este lado, porque de este lado nadie te va a empujar para dar la cara como te están haciendo, para que a vos te peguen. El pueblo no hace eso. El pueblo te respalda. El pueblo te defiende y estás llorando y me doy cuenta. Se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá pueden estar tus hijos, tus nietos, tu mamá. No seas boludo”, dijo ella emocionada y con gestos ampulosos.

Los compañeros de este policía, al detectar que las cámaras de televisión estaban captando la emoción de su colega, decidieron que vaya más atrás en la fila para “no exponerlo”, dado que su llanto iría en contra del espectáculo represivo que avalan Javier Milei, Patricia Bullrich y compañía.

manifestante policia