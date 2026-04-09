Ley de Glaciares en Diputados: se debate la norma que ya tiene media sanción en el Senado

Diputados debate la Ley de Glaciares EN VIVO

Embed - SESIÓN EN VIVO: 8 de abril de 2026 - LEY DE GLACIARES - Diputados Argentina

Fuerte rechazo civil a la modificación de la Ley de Glaciares

Una modificación a la Ley de Glaciares permitiría la explotación de esas tierras para la minería, lo que consumiría los recursos naturales del país y generaría desde contaminación constante hasta peligros de desastres ecológicos provocados por la actividad humana.

Las audiencias públicas sobre el tema comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.

Pero para la segunda audiencia pública ya estaba en claro que la sociedad civil rechaza la iniciativa libertaria: de los 95 expositores, 84 hablaron en contra y los 11 a favor fueron actores como tres funcionarios de la provincia de San Juan, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector.

También apoyaron el proyecto el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y el representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández.