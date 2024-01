Ley Ómnibus: tras el reclamo de la oposición, Luis Caputo y Nicolás Posse responderán preguntas

Además del titular de Justicia, este martes ya se presentaron en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de Diputados, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Para los próximos días se prevé la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Infraestructura, Guillermo Ferraro y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Ley Ómnibus: el reclamo de la oposición

En la primera jornada del debate en plenario de comisiones en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Ómnibus, la oposición exigió la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el asesor presidencial Federico Sturzenegger.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, manifestó: "Que vengan todos los ministros y funcionarios, que lo hagan presencialmente, especialmente Caputo, Posse y Sturzenegger, quien no es funcionario, no sabemos bien qué hace. Además, que podamos escuchar a todos los sectores afectados". Tras esto, el legislador volvió a referirse al actual asesor económico de Mauricio Macri: "¿Qué van a hacer con él? Todos dicen que es el ministro sin cartera".

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó al Gobierno por el tratamiento del proyecto de ley y destacó la ausencia del asesor presidencial. "Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y no funcionarios, como Sturzenegger, al que se le garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle. No es funcionario público. ¿Qué es, otro fantasma como Conan? Esa es una de las más graves de las facultades delegadas".

"A mí no me votaron para hacer sugerencias. Acá ninguno creo que se considere tan poco como para hacer solo sugerencias al monarca", enfatizó.