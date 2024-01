Ley Ómnibus: Guillermo Francos aseguró que "errores de redacción" serán corregidos

En el segundo día de debate de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que se modificarán los “errores de redacción” en el documento original de la popularmente denominada “Ley Ómnibus”.

Francos explicó que, con motivo de que el Ministerio del Interior abarca las áreas de Medio ambiente y de Turismo, este miércoles se presentó acompañado por las subsecretarias Ana Lamas y Yanina Martínez, quienes iban a realizar “una breve exposición sobre las modificaciones que no son demasiado significativas”.

“Se que algunas han generado ciertas polémicas”, admitió Guillermo Francos ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y se sinceró: “Estamos dispuestos a contestarlas y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados a pedido de nuestros propios legisladores”.

Eliminar las PASO y reducir el número de partidos políticos

El ministro del Interior fue el primer funcionario en brindar detalles del proyecto de ley ante legisladores de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales. En ese sentido, se refirió a la propuesta de eliminar las PASO así como también planteó discutir la cantidad de partidos políticos que hay en el país.

Francos adelantó que "los puntos de la ley de reforma en lo político electoral son, primero, simplificar el calendario electoral", en referencia a eliminar las PASO.

post 3.png Las publicaciones de Guillermo Francos en paralelo a su exposición en el plenario de comisiones de Diputados

Para el ministro, las PASO "fueron un sistema que se instaló y que sirvió en algún momento para generar una mayor participación y para solucionar los problemas de elección de candidatos de los partidos pero terminó convirtiéndose en un instrumento ineficaz, no sirvió a su fin".

Guillermo Francos también cuestionó la cantidad de agrupaciones políticas que existen en el país y consideró que "tal vez haya que discutir en algún momento cuál es el sentido que tiene para la política argentina tener la cantidad de partidos que hay en la actualidad".

"Tenemos vigentes 791 partidos en todo el país con capacidad de intervenir en elecciones nacionales. De ellos 740 son de distritos y 51 nacionales", detalló y agregó: "Esto no tiene una lógica y creo que los legisladores deberían pensar de qué manera podemos solucionar este sistema que genera no solamente un gasto enorme sino también una deformación de la política, porque todos sabemos cómo operan muchos de estos partidos en cada elección. Se ha hecho casi un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica salvo para los que operan en ese sentido".

“Nosotros venimos a plantear modificaciones en el sistema político argentino que, entendemos, pueden ayudar a generar un proceso de transformación en la vinculación de la política con el pueblo”, sostuvo Francos.

“Sentimos que tenemos un compromiso desde nuestro espacio que, sin estructura histórica ni definida sino a través de la personalidad de un líder como Javier Milei, ha sabido interpretar los cuestionamientos del pueblo hacia la dirigencia política y la situación que los argentinos vivimos", agregó.