Represión en el Congreso: la Policía golpeó a Eduardo Belliboni

"Me golpearon, no me caí", dijo Belliboni una vez recuperado. Luego explicó que los efectivos reprimieron y detalló: "Yo estaba sentado en el piso. Me pegaron y empujaron. Nos arrastraron y me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire".

Declaracion Beliboni

"Seguimos manifestándonos, que es lo importante", concluyó el dirigente.

