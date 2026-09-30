Ley de Tierras: qué impica el reciente fallo de la Corte Suprema

El eje de la sentencia se estructuró en torno a una cuestión formal: el Máximo Tribunal consideró que los excombatientes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata no contaban con legitimación suficiente para promover la acción colectiva y que, por lo tanto, no estaba configurado un caso judicial que habilitara un pronunciamiento sobre la norma.