Lilia Lemoine aprovechó el cruce de Victoria Villarruel con el Gobierno: "Patricia, te amo"

No conforme con ello, la segunda de Javier Milei agregó: "Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar". Como era de esperarse, esto desató la furia de Bullrich, quien no dudó en responderle: "Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político".

A este feroz cruce en X, se sumó una de las principales enemigas de la vicepresidenta: Lilia Lemoine. La diputada de La Libertad Avanza aprovechó para volver a despotricar contra la presidenta del Senado: "Ah, Francia, 'país colonialista y coso'... Venezuela: 'la culpa es del gendarme por ir a ver a su familia'", comenzó escribiendo, recordando la fuerte reacción de Villarruel cuando la Selección Argentina fue apuntada por cánticos racistas contra Francia.

tuit lilia villarruel1.png

En este sentido, Lilia volvió a escribir: "Patricia TE AMO", en referencia a la titular de la cartera de Seguridad, retuiteando el mensaje que ésta última le escribió a la vicepresidenta, donde la funcionaria le sugiere a Villarruel que "si quiere servir a la Patria, se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación".

tuit lilia villarruel2.png