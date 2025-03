Lilia Lemoine defendió a Javier Milei en C5N: "Lo que compartió no era para comprar $LIBRA"

image.png

Consultado sobre la megastafa, la diputada primero reconoció que "hay que determinar quiénes son los responsables", aunque enseguida le sacó responsabilidades a Milei. "¿Criptoestafa? era un token, que se lanzaba, y lo que el Presidente compartió no era para hacerte comprar el token, porque no se podía comprar con eso", argumentó.

"Un experto tardaba una hora y media... si sabían, ¿por qué compraron si era una estafa?", justificó Lemoine, que insistió en que el libertario solo "compartió un formulario para que te anotes para después".

En este marco, la versión de Lilia se contradice con las denuncias y la investigación. "Lo vio y lo compartió. Había un montón de posteos. Lo vio y lo compartió. Él compartió una página a un documento, y no estaban las indicaciones para comprarlo", sostuvo para que se genere un fuerte contrapunto con Duggan y otros periodistas del programa.

Fue así que el conductor y la diputada se acusaron de estar mintiendo sobre la difusión o promoción por parte del Presidente, a la vez que se tildaron de "no entender nada" sobre criptomonedas.

"En el link de Milei no podías comprar la moneda", insistió Lemoine como argumento principal para limpiar al mandatario.

Cuando le preguntaron por qué el escándalo había escalado a nivel mundial, la diputada consideró: "No está en el ojo de la tormenta en el mundo. The New York Times es un diario de izquierda. Si estuviera en el ojo de la tormenta, el presidente de Estados Unidos no lo hubiese felicitado".

lilia lemoine c5n