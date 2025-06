Lilia Lemoine denuncia a Victoria Villarruel: "Puso de asesor a un tipo que me pegó y yo denuncié penalmente"

En este marco, el periodista Lautaro Maislin se encontró con Lemoine en la puerta del Congreso, donde la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) cambió el foco y apuntó contra la presidenta del Senado.

"Villarruel puso de asesor a un tipo que me pegó y yo denuncié penalmente", sentenció Lilia, y continuó: "Es una vergüenza y voy a volver a la Justicia cuando pueda, porque no puede ser que yo tenga que venir a trabajar donde hay un tipo que me pegó".

En este marco, la diputada libertaria consideró que "Villarruel cada vez va de mal en peor", y deslizó: "Sabiendo sus vínculos con Moreno y el peronismo, que supuestamente ella no debería representar, es rarísimo lo que está pasando. Cada vez de mal en peor".

La pelea, por ahora mediática y en redes sociales, entre Lilia y Villarruel no es nueva, pero ahora sumó esta escandalosa denuncia. De hecho, la vicepresidenta parece completamente fuera del Gobierno, al punto tal que el mandatario la ignoró de forma deliberada el pasado 25 de mayo, en el marco del tedeum.

Todo comenzó con un insólito tuit de Lemoine que no hizo más que dejar en evidencia las dificultades en lectocomprensión que padece la diputada terraplanista.

Lemoine aseguró que la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza era en mayo, para una familia tipo constituida por dos adultos y dos menores, de 359.244 pesos.

Lemoine cometió varios errores en su mensajes. El primer de ellos es que el informe del Indec que publicó contiene datos de abril y no de mayo. Además la CBT para una familia tipo en abril pasado fue de 1.110.063 pesos, mucho más que los 359.244 pesos que ella adujo y que corresponde a la CBT para un solo adulto.