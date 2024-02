Lilia Lemoine, otra vez viral por su insólita, machista y misógina "Carta a una feminista moderna"

En este marco, escribió y leyó al aire su "Carta a una feminista moderna", un breve pero machista y misógino relato. "No podés separar a tu hijo de sus padres porque no cumple tus expectativas", arrancó.

"Si no te gusta el departamento que te paga tu ex, trabajá y comprate uno. (...) Los hombres no son tus enemigos, y si creés que tenés igualdad de derechos, también tenés la obligaciones de las mismas responsabilidades. Aunque no lo creás, los hombres tienen sentimientos", concluyó la cosplayer.

Las reacciones a la carta antifeminista de Lilia Lemoine

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Ezequie19892023/status/1756313105213047169&partner=&hide_thread=false Definitivamente no entienden que no es momento para romper las pelotas y hacer pelotudeces. Sigan nomás, sigan... https://t.co/Uq4FFJClnL — Ezequiel (@Ezequie19892023) February 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/herreracami2/status/1756330792391946256&partner=&hide_thread=false ojalá cecilia se pase tu carta por donde no le da la luz porque pedirte coherencia y dos dedos de frente es mucho — (@herreracami2) February 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lucy_lntheSky/status/1756371853923238096&partner=&hide_thread=false Todo eso lo asumiste de escuchar un trocito de una charla? En serio que cada día te superas más Lilia! Cuando uno cree que no se puede ser más descerebrada....aparece Lilia y te demuestra que si — (@lucy_lntheSky) February 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/charruageronimo/status/1756360126477324727&partner=&hide_thread=false Pero vos sabés si Cecilia está 20 días por mes con sus hijos y Carlos 10?

A qué Cecilia le hablas?

Yo no sé si sos cínica y adoptas estas posturas contra el feminismo por bronca. Es histórico que las mujeres cuando se separan pasan mucho más tiempo con sus hijos que los padres — DMercurio (@charruageronimo) February 10, 2024