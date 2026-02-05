Lluvia de críticas a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial: "El Estado no debe fabricar la verdad"

Sin embargo, Alonso no fue la única en salir al cruce. Desde el espectro político, Julia Strada aprovechó para lanzar diferentes cuestionamientos que, por el momento, no fueron respondidos.

"¿Cuánto es el IPC desde que asumió Milei con la encuesta de gastos de hogares de 2017-2018?", fue una de las preguntas de la legisladora.

Buenísimo!!!! A ver si esta vez tengo suerte:



* ¿Dónde está el oro que el BCRA se niega a informar?



* ¿Con qué préstamo se pagó el swap de Estados Unidos? A qué tasa?



* ¿Milei… https://t.co/rXM6hb1hBq — Julia Strada (@Juli_Strada) February 5, 2026

Desde Eduardo Feinmann hasta Manu Jove, también fueron varios los periodistas que se manifestaron en contra de esta iniciativa del Gobierno de Javier Milei. Hasta Gabriel Levinas criticó a la nueva Oficina, que dijo haber bloqueado.

He decidido bloquear a este usuario, si va a haber policía del pensamiento, prefiero no leerla. Sencillo. Recomiendo que hagan otro tanto como señal contra la Gestapo virtual https://t.co/PHrfBBuuIg — Gabriel Levinas (@GabyLevinas) February 5, 2026