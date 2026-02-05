Lluvia de críticas a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial: "El Estado no debe fabricar la verdad"
Hasta desde el PRO arremetieron este jueves contra la nueva cuenta de X que el Gobierno piensa usar para discutir con la prensa.
La decisión del equipo de Javier Milei de instaurar una Oficina de Respuesta Oficial para salir a "contestar" a los artículos periodísticos para intentar controlar la narrativa del Gobierno, al margen de los canales institucionales de Casa Rosada en redes sociales, desató una lluvia de críticas contra la gestión libertaria.
"La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en 'fabricar la verdad'. No hay excusas", sentenció Laura Alonso, que fue funcionaria tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como en la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras los memes y las protestas seguían ardiendo en X, Laura Alonso eligió ser cauta al señalar: "Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas".
Técnicamente, los canales oficiales de información ya existen, y se volvieron aún más eficientes y dinámicos con la irrupción de las redes sociales.
Quizás por eso Alonso señaló el deber de "jamás usar el aparato estatal para imponer la 'verdad oficial'", y agregó un deseo: Esperemos que esta 'oficina' se agote en un olvidable mensaje de X".
Sin embargo, Alonso no fue la única en salir al cruce. Desde el espectro político, Julia Strada aprovechó para lanzar diferentes cuestionamientos que, por el momento, no fueron respondidos.
"¿Cuánto es el IPC desde que asumió Milei con la encuesta de gastos de hogares de 2017-2018?", fue una de las preguntas de la legisladora.
Desde Eduardo Feinmann hasta Manu Jove, también fueron varios los periodistas que se manifestaron en contra de esta iniciativa del Gobierno de Javier Milei. Hasta Gabriel Levinas criticó a la nueva Oficina, que dijo haber bloqueado.
