Estalló la separación entre Facundo Arana y María Susini: una "mucama", en el foco de la polémica
La inesperada separación de Facundo Arana y María Susini se vio envuelta en versiones cada vez más intensas, tras la reaparición de una mujer del pasado.
La separación de Facundo Arana y María Susini no solo sorprendió por el tiempo que llevaban juntos, sino también por el fuerte impacto que tuvo en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Tras casi veinte años de relación, la ruptura dio lugar a múltiples interpretaciones y versiones que no tardaron en instalarse.
Mientras algunas voces cercanas al actor aseguran que existiría la intención de un acercamiento, en paralelo comenzó a tomar fuerza la versión de una posible tercera persona. En ese contexto, el nombre de Gabriela Sari empezó a circular con insistencia, a partir de una serie de apariciones públicas y gestos en redes que no pasaron inadvertidos.
El disparador fue una publicación de Arana en la que se lo vio distendido y sonriente junto a la hija de la actriz. La imagen fue acompañada por un comentario de Sari que llamó la atención: “Puro amor”. Más tarde, la propia actriz compartió otras postales con una frase que alimentó aún más las especulaciones: “La vida misma en un carrusel, rodeados de amor, es mucho mejor”.
Si bien ambos mantienen una relación de amistad desde hace años y no hubo confirmaciones oficiales, las redes sociales hicieron lo suyo y los comentarios no tardaron en multiplicarse. "Mmmm todos pensamos lo mismo?", “Esta mina fue la tercera en discordia?”, “Mepa que acá está la separación de Facundo Arana. Nunca vi fotos juntos y ahora esto… qué onda?”, escribieron algunos usuarios.
Sin embargo, hubo un mensaje puntual que se destacó y rápidamente se viralizó: “Y pensar que era su mucama”. La frase remitió directamente a la recordada novela Muñeca Brava, donde Gabriela Sari interpretaba a Gloria Espósito, una de las mucamas de la mansión, al igual que el icónico personaje de Natalia Oreiro en el exitoso ciclo protagonizado por Arana.
