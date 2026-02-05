Estalló la separación entre Facundo Arana y María Susini: una "mucama", en el foco de la polémica

El disparador fue una publicación de Arana en la que se lo vio distendido y sonriente junto a la hija de la actriz. La imagen fue acompañada por un comentario de Sari que llamó la atención: “Puro amor”. Más tarde, la propia actriz compartió otras postales con una frase que alimentó aún más las especulaciones: “La vida misma en un carrusel, rodeados de amor, es mucho mejor”.