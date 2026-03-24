Los juicios por delitos de lesa humanidad que siguen contra el reloj biológico de los acusados

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"Recursos hay, a veces es una cuestión de voluntad y de las agendas de los jueces y las juezas", agrega Ana Oberlin, fiscal de tres juicios en curso en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.

Falta de consenso entre jueces y fiscales

Ana Oberlin también fue fiscal del Juicio a las Brigadas de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo, desarrollado entre 2020 y 2024, y repasó cómo disminuyeron los acusados en esa instancia judicial: "En la instrucción eran cerca de 50, llegamos con 20 y terminamos con 12 en la condena".

"También nos pasa con las personas que prestan testimonio. Es muy difícil cuando alguien luchó por muchos años para llegar a ese juicio y cuando llega el momento de declarar esa persona murió o no está en condiciones de hacerlo", remarcó la fiscal a C5N.

"Es verdad que son casos complejos, pero que sean casos complejos no quiere decir que el tiempo sea el adecuado", reconoció la fiscal tras recordar que la Justicia Federal "tarda mucho más". Sin embargo, sí identificó un problema que le genera mucho trabajo al recabar pruebas: "La política de persecución penal no fue consensuada entre quienes llevaron adelante el proceso… Se dan muchos absurdos", señaló al citado medio.

Para Oberlin, "sin duda estos juicios son tardíos, fragmentarios, llegan mucho después del momento en que tendrían que haber llegado, están fragmentados de una manera muy particular dependiendo de la jurisdicción, es según la idea que tuvo el juez de instrucción en su momento”.

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"Por militancia o vinculados a centros clandestinos, hay causas que se hicieron por año y a lo mejor una persona que estuvo dos años y medio en ese centro tiene que declarar en tres juicios distintos", ejemplificó Oberlin sobre la falta de "consenso" entre jueces y juezas.

De acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, hay más personas "investigadas por delitos de lesa humanidad" muertas que condenadas. Desde 2006, cuando comenzó el segundo ciclo de juzgamiento a los responsables de la última dictadura, murieron 1.257 de esas personas investigadas, 1.231 continúan vivas y condenadas, mientras que 1.582 permanecen en libertad.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad en curso

Departamento de Informaciones D-2 a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi.

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi. Comisaría 5° III a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso. 1 y 60 y Comisaría 8° a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso.

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso. Operativo de la calle Corro a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Causa Ferrari a cargo del Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián.

a cargo del Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián. Saint Amant IV a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario. Mansión Seré IV a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti. Masacre del Pabellón Séptimo a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.

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Gonzalo "Chispa" Sánchez - ESMA a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli.

a cargo del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli. Orletti - Pomar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico

a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico Subzona 15 III a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti.

a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti. CNU II a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María Gabriela López Iñíguez.

a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María Gabriela López Iñíguez. Laguna Paiva residual a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.

a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. Megacausa Zona V a cargo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, se está esperando la fecha de publicación de los fundamentos de la sentencia.

Juicios suspendidos

Ingenio La Fronterita a cargo del juicio el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Cristina Edith Giordano, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, se suspendió "hasta la resolución de la recusación de dos integrantes del tribunal y la determinación de la aptitud de los imputados para estar en juicio".

a cargo del juicio el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Cristina Edith Giordano, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, se suspendió "hasta la resolución de la recusación de dos integrantes del tribunal y la determinación de la aptitud de los imputados para estar en juicio". Caggiano-Tedesco III a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas, integrado por Fermín Ceroleni, Víctor Alonso y Fabián Cardozo, se suspendió a la espera "la producción de peritajes médicos pendientes sobre los acusados".