Los médicos del Hospital Garrahan volvieron a hacer RCP al ritmo de los Bee Gees en Plaza de Mayo

El acto, que se viralizó en redes sociales, combinó humor, saber médico y reclamo, que forma parte de un plan de lucha encabezado por los médicos residente del Hospital Garrahan, que este miércoles contó con el apoyo de los jubilados y columnas de distintas organizaciones sociales y políticas, que decidieron en el acto y ante el gran operativo de seguridad, marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo.

El Gobierno echó a más de 100 trabajadores del Hospital Posadas

Mientras continúan sin resolver el conflicto con el Hospital Garrahan, el Gobierno nacional despidió a 110 trabajadores del Hospital Posadas porque, según argumentaron, "no cumplían con sus tareas".

El comunicado emitido por el Ministerio de Salud, titulado "EN LOS HOSPITALES NACIONALES NO HAY LUGAR PARA GENTE QUE NO TRABAJA", señala: "En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas".

"Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes", añadieron.

Sin ponerse colorados y con el cinismo que los caracteriza, expresaron: "En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes si ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes".

Asimismo, aprovecharon esta comunicación para informar que se levantaba la conciliación obligatoria dictada por el conflicto en el Hospital Garrahan, "debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE".

"El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales. En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias", resaltaron en tono amenazante.

Y concluyeron: "Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical".

Comunicado Salud Hospital Posadas