Los médicos residentes del Hospital Garrahan ratificaron el paro a pesar del pedido del Gobierno

residentes garrahan

La gravedad del desplome salarial que sufrieron los trabajadores del Garrahan desde la asunción de La Libertad Avanza es elocuente. “La pérdida del poder adquisitivo fue brutal, estimamos una caída de entre el 40 y el 60 por ciento en el último año”, explicó una médica pediátrica de planta permanente del hospital. “Hemos tenido incrementos salariales muy bajos, de 1 a 3 por ciento por aumento, y que encima se reflejan únicamente en la parte remunerativa del recibo de sueldo, que son muy pocos ítems de nuestro recibo, porque la mayoría suman por los aumentos no remunerativos, el plus de especialista o las guardias, que no se ven implicados en el aumento negociado en paritarias”, agregó.

El Gobierno prepara anuncio de recomposición salarial

Según Ámbito, la idea del Ejecutivo es otorgar una "mejora salarial" cuyos fondos salgan del actual presupuesto que maneja la institución. Al tratarse de un organismo descentralizado, no sería necesario que se autorice dicho gasto.

Luego de movilizarse el jueves al Ministerio de Salud, los trabajadores residentes no obtuvieron propuestas de aumento salarial, a excepción de un posible bono o plus por productividad. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ambas partes acordaron reunirse el próximo martes 3 de junio.

La reunión del jueves fue con Roberto Olivieri Pinto, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, e inició pasadas las 14 horas. Tras casi una hora, la gestión no extendió ninguna propuesta de incremento salarial. Después de un cuarto intermedio, el encuentro se retomó hacia las 18 horas. Una hora después, el Ejecutivo pidió levantar la medida de fuerza para continuar con las mesas de negociaciones con la posibilidad de un aumento de $200.000, con fondos propios del Garrahan. Los residentes no aceptaron la propuesta y definieron continuar con las medidas de fuerza.