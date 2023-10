El pronóstico sobre Milei de Luis Barrionuevo para las generales

En las últimas horas, Barrionuevo había revelado que será el encargado de “armar la fiscalización” de Milei en once provincias durante las elecciones generales y hoy confirmó que le va a sumar "más de 200 mil fiscales". Según el dirigente, se trata de unas “105 mil escuelas” en todo el país que tendrán fiscalización el 22 de octubre.

En relación al resultado de las elecciones PASO, donde en el escrutinio definitivo Milei obtuvo el 29,86% de los votos, Barrionuevo afirmó que, en realidad “obtuvo un 37%” y que la diferencia se debe a que “hubo lugares donde no se fiscalizó". "No es que le robaron votos, no tenía estructura y ahora la va a tener”, aseguró el dirigente sindical.

Remarcó que, a diferencia de las PASO, en las Elecciones generales el espacio de La Libertad Avanza “va a estar absolutamente fiscalizado”.

“Nuestra responsabilidad es fiscalizar, no le pedí, ni quiero, ni aspiro a recomendar a nadie en el gobierno de Milei”, aseguró Barrionuevo.

milei barrionuevo

En referencia a los planes sociales, explicó: “El planteo que yo hago es que los que estén desempleados puedan ir a Estado, que los sostenga tres meses pero que le pague con un QR. Basta de los jefes piqueteros que viven, se enriquecen y son millonarios con la guita nuestra. Los gremios no tienen que manejar ninguna moneda que tenga que ver con el Estado. Somos independientes y no tenemos nada que ver”.

"Hay que terminarlo, que no que vengan interrumpir el tráfico, los colectivos. Tenemos la oportunidad ahora. Milei entra sin compromisos con estas asociaciones. Hay que regularlo y decirle cómo son las cosas. Hay que terminar con los (Luis) D’Elia y los (Juan) Grabois, que se han enriquecido con la nuestra”, señaló.

En cuanto a su reunión con el líder libertario, reveló: “Con Milei nos juntamos y hablamos de todo lo que era el menemismo, del mundo laboral, le gusta el sistema de UOCRA que nosotros quisimos implementar hace mucho, que es el seguro de desempleo que garantiza un fondo de despido”. El objetivo, mencionó, es “agilizar la posibilidad de más empleo”.

“Yo conozco tres fenómenos: (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem y Milei, que apareció por el medio de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que parecían los ganadores, y se los comió. Bánquensela. Busquemos la unidad nacional y que los argentinos vuelvan a creer en la política. Vivimos en democracia y los políticos hicieron mier... la democracia”, dijo con firmeza en declaraciones radiales.