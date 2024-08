Denunciaron a Luis D'Elía por instigación al suicidio de Alberto Fernández

luis delia - alberto fernandez El posteo de Luis D'Elia luego de que salieran a la luz las fotos de Fabiola Yañez

Casi hora después, según capturas de WhatsApp que trascendieron y una de las cuales fue compartida este viernes a la mañana por el propio D'Elía, a las 22.38 Alberto Fernández le escribió al dirigente: "Luis, yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso". Tres minutos después le preguntó: "¿Estás?".

"Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así”, expresó el expresidente y finalizó: “Por lo menos escucharme antes de que me pegue el tiro".

chat alberto fernandez - luis delia Los mensajes que le envió Alberto Fernández a Luis D'Elia

Estos últimos dos mensajes fueron publicados por D’Elía, quien aclaró: "Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté estaba muy caliente".

Tras el primer posteo, el abogado Jorge Monasterky decidió realizar una denuncia penal contra Luis D'Elia por "instigación al suicidio" del expresidente Alberto Fernández. En la presentación, el letrado manifestó que las declaraciones "son de suma gravedad" y pidió que se lo citara a indagatoria. Además, advirtió que el dirigente social podría recibir una pena de uno a cuatro años de prisión.

“Asimismo, de ser verdad los mensajes que publica que se va a pegar un tiro Fernández, solicito que en cumplimiento de la ley de salud mental se ordene la internación compulsiva si se comprueba un riesgo actual e inminente como surge de la ley para estos casos. Repito, ambos personajes son de mi desagrado total”, dice la denuncia a la cual accedió Infobae.

Qué dijo Luis D'Elia sobre los chats de Alberto Fernández

Este viernes, en diálogo con El Observador FM, Luis D'Elía se refirió a los posteos y explicó el domingo tuvo una charla telefónica con Fernández donde este le juró que nunca había golpeado a Yañez.

"Me juraba y me rejuraba que él nunca había agredido a su esposa. Hasta ese momento no se conocían ni las fotos ni los videos. Eso apareció al otro día y la verdad me llenó de indignación. Él hizo eso siendo presidente de todos los argentinos", relató el dirigente sobre la charla del domingo por la tarde que duró unos 20 minutos.

"Si a la mujer del presidente le pasa lo que le pasó a Fabiola, que la dejaron mormosa, y terminó pidiéndole ayuda a una secretaria, digo ¿qué le queda al resto de las mujeres argentinas?", reflexionó el dirigente social.

“Por eso puse lo que puse. En este país se suicidó Leandro L. Alem, Favaloro, Lisandro De La Torre, arrinconado por la pobreza, el olvido y la trampa...[...] Este tipo ya se lo pegó el tiro. Hoy es un muerto que camina. Porque esto no se lo va a perdonar nadie en la sociedad argentina”, expresó, volviendo a mencionar el suicidio.

Sobre los mensajes que le envió Alberto, D'Elía aseguró: "No le contesté, nunca le contesté. No hay nada más que hablar. Me decía que lo escuchara, que lo escuchara antes de pegarse el tiro".