Luis Majul culpó a Cristina Kirchner por el bajo rating de la cadena de Javier Milei: su insólito argumento

Histórico desplome del rating durante la cadena nacional de Javier Milei

Está domingo, desde las 21, el presidente Javier Milei presentó formalmente en el Congreso de la Nación el presupuesto para el 2025. A pesar de haber hecho una cadena nacional, el pueblo decidió no verlo y hubo un desplome en el rating.

A pesar de haber elegido un horario central porque se supone que las familias están mirando televisión, la gente optó por no seguir el discurso del Presidente. Inmediatamente después del comienzo de la transmisión, el rating se desplomó 10 puntos, algo histórico en la televisión argentina.

Entre las 21.22 y las 21.44, el rating de la TV Pública osciló entre 0.1 y 0.2, Canal 9 y Net quedaron clavados en 0.2, América alternó desde 0.3 a 0.5, y El Trece de 0.5 a 0.6. El único que superó el punto fue Telefe con 2.9.

Promediando la cadena nacional del mandatario, toda la cadena nacional medía apenas los 4 puntos de rating, cifras muy bajas para el prime time del domingo.

"Hacía décadas que la televisión no registraba un rating tan bajo. Por lo menos desde su privatización en los 90. Es histórica la huida del público. No quieren ver a Javier Milei. Un bochorno transmitido en vivo y directo", sentenció el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, en su cuenta de X.

De acuerdo con la cuenta Real Time, que difunde las cifras de rating, el "primetime" del domingo tocó el número más bajo por primera vez en el año. Una vez concluida la cadena nacional, volvió el encendido y volvieron a acomodarse los números.