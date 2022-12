En medio del escándalo por los abusos laborales, Macri elogió a Qatar: "Acá no hay gremios"

qatar.jpg

“Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”, afirmó este jueves Macri en diálogo con radio Cadena 3 de Rosario

“Tenemos Vaca Muerta, que tiene recursos como los que tienen ellos (por los qataríes). Si decidimos cumplir con la ley, poner límites a los mapuches truchos que incendian y usurpan, si no cobramos impuestos extorsivos, si tenemos un solo dólar, podemos sacar ese gas y abastecer a toda Europa”, dijo Macri sobre el yacimiento en el sur del país y bregó por imitar el "modelo qatarí" en Argentina: “Es decidir hacer lo que hicieron ellos y eso son millones de puestos de trabajo en el país. Hay que trabajar juntos dentro de la ley, siendo parte del mundo. Tenemos todo, tenemos que tener un compromiso a trabajar con seriedad”.

Y al ser consultado sobre las razones que llevaron a que la Argentina no tuviera el mismo rumbo que Qatar, apeló al viejo manual de la ultraderecha: “Adoptamos una serie de ideas que se llaman populistas, en las cuales llegamos a creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa, y eso hace que se rompa la confianza social. Nadie invierte y si no hay inversión, no hay trabajo”.

Mauricio Macri.jpeg

Mientras Macri elogia, el escándalo crece en Europa

El pleno del Parlamento Europeo (PE) destituyó a la vicepresidenta de ese cuerpo, la socialista griega Eva Kaili, detenida en Bélgica por su presunta implicación en una trama de corrupción que implica el pago de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en la institución europea.

La medida adoptada en el pleno del PE en su sede de Estrasburgo, Francia, fue respaldada por una amplísima mayoría de los eurodiputados, con 625 votos a favor de la destitución de Kaili, un solo en contra y dos abstenciones.

Eva Kaili.jpg Eva Kaili

Kaili, de 44 años y una de los 14 vicepresidentes de la Eurocámara, fue detenida el viernes pasado en Bruselas, la capital de Bélgica, luego de que la Policía belga realizara una veintena de registros de la sede del PE en esa ciudad y en el domicilio de varios eurodiputados.

Según medios europeos, en la vivienda de Kaili, las autoridades incautaron unos 600 mil euros en efectivo, y además hallaron "varios cientos de miles de euros" en la maleta del padre de la socialista griega en un hotel de la capital europea y otros 150 mil euros en el alojamiento de una tercera persona.

La policía también allanó una oficina del PE en Bruselas para apoderarse de datos informáticos de una decena de funcionarios.

qatar.jpg

Otras tres personas, entre ellas su pareja, fueron detenidas por sospechas de recibir fuertes sumas de dinero de un "Estado del Golfo Pérsico", que sería Qatar, para defender los intereses en el Parlamento, mientras que su padre, detenido el viernes, fue puesto en libertad.

Al respecto, el abogado de Kaili dijo que su clienta se considera inocente.

“Qatar está a la vanguardia en derechos laborales" había defendido Kaili a Qatar en una larga exposición en el Parlamento Europeo en la que se analizaban la larga lista de abusos laborales denunciados durante la construcción de los estadios para el Mundial que finalizará el próximo domingo.