Malena Galmarini criticó a Javier Milei por sus perros: "No se me ocurría clonar a un hijo"

"Como no puede imponer su autoridad, llega a la casa y le pega al gato... o al perro, sería", señaló este lunes la exfuncionaria en una entrevista con la periodista María O'Donnell.

"No sabemos si los cuida. Eso nos dijo, pero no nos mostró", siguió Malena Galmarini en referencia, seguramente, a los caniles que Milei hizo construir en la Quinta de Olivos, su residencia oficial, para acomodar a los cinco animales que resultaron de la clonación de su recordado mastín Conan.

javier y sus mastines.jpg

"Yo no los vi más a los perritos, a sus hijitos de cuatro patas, que, entre otras cosas, si son sus hijos, a mí jamás se me ocurriría clonar un hijo", disparó la otrora diputada, que es madre de Milagros y Tomás Massa.

"Es como un poco deshumanizante decir que son sus hijos. No tiene que ver con el permiso, hay un montón de cosas que como no están prohibidas, están permitidas y sin embargo, uno por ética o por valores morales no lo hace", sentenció.