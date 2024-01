Malena Galmarini cruzó a Nicolás Massot por su denuncia de difamaciones

Y advirtió que esa clase de ataques orquestadas en redes por ejércitos de trolls "ya llegaron a la Argentina".

"En este gobierno y durante el gobierno de Mauricio Macri, las difamaciones, injurias, aprietes sobre Sergio Massa, sobre mi persona, las amenazas de muerte sobre mis hijos, entre otras muchas personas de la política y de todos los ámbitos se hicieron cotidianas", le recordó Malgarini.

Y le pidió: "Debemos dejar de ser meros espectadores o víctimas. Hago las denuncias judiciales correspondientes -con más o menos suerte-, pero ya está cometido el perjuicio. Hay que prevenir el 'servicio de odiadores', la promoción de la violencia, la mentira como método de desprestigio, las amenazas y el amedrentamiento como formas de coerción sobre quienes decimos lo que sentimos, pensamos, creemos. Normas necesitamos. No declaraciones periodísticas. Estoy trabajando en esto; lo invito a colaborar".

massot carpetazos ley omnibus

En diálogo con Radio con Vos, el diputado de Hacemos Coalición Federal había apuntado contra el oficialismo por las negociaciones en torno a la Ley Ómnibus y cuestionó que se debata el proyecto en las condiciones en que se logró el dictamen de mayoría.

"No puedo no pensar que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo", aventuró Massot y anticipó que seguramente quienes se opongan serán en las próximas horas víctimas de operaciones políticas en las redes sociales para ensuciarlos.

Al igual que Galmarini, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, calificó como "gravísimo" lo anticipado por Massot y criticó la pretensión del oficialismo de sesionar en un contexto marcado por amenazas y aprietes, así como la pasividad de otros bloques frente a esta situación.

En este gobierno y durante el gobierno de @MauricioMacri, las difamaciones, injurias, aprietes sobre @SergioMassa , sobre mi persona, las amenazas de muerte… https://t.co/nCnbNWSOs4 — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 30, 2024