Malena Galmarini, sobre el nuevo acuerdo con el FMI: "Caputo vs. Caputo"

" Si no creés en las vueltas de la vida, preguntale a Caputo, ahora en versión Milei, que tiene que resolver la deuda que él mismo tomó en la era Macri", comenzó Galmarini en X. "Caputo vs. Caputo", apuntó. No obstante se dirigió a sus seguidores: "Si el que te tiene que representar va a someterse a las imposiciones del FMI, no hay nadie que te defienda a vos".