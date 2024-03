Malena Galmarini: "El peronismo está muy en la boludez"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futurockOk/status/1774440269309477362?s=20&partner=&hide_thread=false | "La gente se hincho las pelotas de nosotros. El peronismo está en la boludez".



@MalenaGalmarini en ¿#CómoLaVes? pic.twitter.com/3jI1wtSoqX — Futurock.fm (@futurockOk) March 31, 2024

"No vimos que la gente estaba muy enojada con la política", se sinceró Galmarini y sostuvo también: "Hubo muchos subsectores de Unión por la Patria que no creyeron que era posible ganar".

Malena Galmarini se refirió también a la realidad que atraviesa su compañero tras la derrota electoral: "Massa está curando sus heridas", dijo y habló de su familia: “Yo no me siento parte de la casta y los últimos 15 años fueron muy difíciles para nosotros”.

Respecto de su presente en gestión expresó: “No voy a asumir en el BAPRO. A veces se apuran un poco. Yo no sé si tenía muchas ganas. Ponele que me consultaron” y agregó: “Axel me ofreció armar un ministerio de servicios públicos”.