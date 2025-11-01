Manuel Adorni celebró la salida de Guillermo Francos: "Ciclo cumplido"

En cuanto a su propia gestión, Adorni detalló que la instrucción recibida de Milei es clara: "Coordinar el Gabinete para que la gestión avance" y lograr que el Gobierno "se siga destacando en lo que hacemos" durante los próximos dos años.

Cuándo asume Manuel Adorni como jefe de Gabinete

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará formalmente en funciones el próximo lunes, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.

Ese mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de su círculo íntimo.