Manuel Adorni celebró el desafuero de representantes gremiales del Hospital Garrahan para su despido

La medida fue considerada una "toma ilegal" por parte de las autoridades, incluido el director médico del Hospital, Mariano Pirozzo, quien acababa de asumir con la experiencia previa de haber sido interventor del Hospital Bonaparte.

reclamos garrahan

Al día de hoy el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, como consta en su sitio oficial, está formado por Mariel Sánchez, César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez.

Entre los sancionados se encuentra Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que está acusada junto a sus colegas por "coacción, resistencia a la autoridad y usurpación".

Desde el equipo de salud del hospital calificaron la medida como “gravísima” y expresaron su repudio al interventor, designado en julio por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.