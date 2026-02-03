Manuel Adorni celebró el desafuero de representantes gremiales del Hospital Garrahan para su despido
El Jefe de Gabinete heredó el lema de Patricia Bullrich, "el que las hace, las paga", y lo aplicó a las sanciones al personal del Hospital Garrahan.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se apropió del lema de la senadora Patricia Bullrich al referirse a las sanciones inminentes que el Gobierno nacional aplicará al personal del Hospital Garrahan con motivo de la lucha de 2025 por mejoras salariales y de funcionamiento del centro médico pediátrico.
"El que las hace, las paga. El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025", anunció este martes Adorni en su perfil de X.
"El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin", sentenció el funcionario de Javier Milei.
Adorni presentó la cuestión como un reclamo arbitrario y no como la respuesta a los brutales recortes aplicados por la administración libertaria desde diciembre de 2023, y a la represión de la actividad sindical, que está contemplada como derecho de los trabajadores.
El episodio aludido se desarrolló el 31 de octubre de 2025, cuando integrantes del colectivo de trabajadores vinculados a gremios como ATE y APyT ocuparon la oficina de la Dirección Médica para plantear la ilegalidad de los descuentos por días de paro.
La medida fue considerada una "toma ilegal" por parte de las autoridades, incluido el director médico del Hospital, Mariano Pirozzo, quien acababa de asumir con la experiencia previa de haber sido interventor del Hospital Bonaparte.
Al día de hoy el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, como consta en su sitio oficial, está formado por Mariel Sánchez, César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez.
Entre los sancionados se encuentra Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que está acusada junto a sus colegas por "coacción, resistencia a la autoridad y usurpación".
Desde el equipo de salud del hospital calificaron la medida como “gravísima” y expresaron su repudio al interventor, designado en julio por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
