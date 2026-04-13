Manuel Adorni fue comparado en España con un exministro preso por corrupción: "Milei ya tiene su 'Ábalos'"
Javier Milei suele recoger premios y galardones cuando visita Madrid, pero esta semana le bajaron el pulgar a uno de sus hombres de confianza.
La carrera del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dentro del Gobierno no podía estar exenta de escándalos: el más reciente lo tiene como protagonista de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. En España, país donde Javier Milei tiene numerosos adeptos, ya lo comparan con un exministro acusado de corrupción.
Hasta 2024 José Luis Ábalos fue diputado por Valencia como parte de la bancada del PSOE y se lo señaló como un hombre cercano al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde noviembre de 2025 está detenido en un escándalo que tiene a la Fiscalía Anticorrupción pidiendo 24 años de cárcel por sus delitos con fondos públicos.
"Milei ya tiene su 'Ábalos': Adorni, jefe de Gabinete y su mano derecha, es imputado por enriquecimiento ilegal", tituló el diario online El Español el domingo pasado en un artículo haciendo un paralelismo entre el gobierno de España y el de Argentina.
Ábalos, mientras tanto, está acusado de haber cobrado coimas en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia de coronavirus, allá por 2020, cuando aún era Ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, primero con la cartera de Fomento y luego, con Transportes (sí, en plural).
Está con prisión preventiva y sin fianza desde noviembre de 2025, mientras también se investiga el rol de su exasesor, Koldo García.
Además, al exministro se lo acusa de la adjudicación de obras públicas a empresas privadas durante su gestión al frente del Ministerio.
El miércoles 6 de abril comenzó el primero de los juicios en su contra, en el que la Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años de cárcel por los delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.
Lo que pasa es que Ábalos fue el colaborador más cercano de Sánchez en las primarias dentro del Partido Socialista, luego se sumó a su gabinete y dejó de ser ministro en 2021, cuando el presidente lo relevó. Era, hasta ese momento, el hombre fuerte de Sánchez y su comodín.
Esa confianza le juega en contra ahora, ante los jueces de la Sala en lo penal del Tribunal Supremo de España, dado que en enero de este año se terminaron sus fueros de diputado.
En el caso del funcionario de Javier Milei, El Español remarcó que "el patrimonio de Manuel Adorni se ha multiplicado en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje".
"Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno argentino de Javier Milei desde semanas atrás han invertido la imagen presidencial ante la opinión pública", indicó además el medio de España.
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