Manuel Adorni fue comparado en España con un exministro preso por corrupción: "Milei ya tiene su 'Ábalos'"

Además, al exministro se lo acusa de la adjudicación de obras públicas a empresas privadas durante su gestión al frente del Ministerio.

Pedro Sánchez

El miércoles 6 de abril comenzó el primero de los juicios en su contra, en el que la Fiscalía Anticorrupción pidió 24 años de cárcel por los delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.

Lo que pasa es que Ábalos fue el colaborador más cercano de Sánchez en las primarias dentro del Partido Socialista, luego se sumó a su gabinete y dejó de ser ministro en 2021, cuando el presidente lo relevó. Era, hasta ese momento, el hombre fuerte de Sánchez y su comodín.

Esa confianza le juega en contra ahora, ante los jueces de la Sala en lo penal del Tribunal Supremo de España, dado que en enero de este año se terminaron sus fueros de diputado.

En el caso del funcionario de Javier Milei, El Español remarcó que "el patrimonio de Manuel Adorni se ha multiplicado en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje".

"Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno argentino de Javier Milei desde semanas atrás han invertido la imagen presidencial ante la opinión pública", indicó además el medio de España.