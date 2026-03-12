Manuel Adorni más complicado: denuncian que amañó una licitación por más de 2,5 millones de dólares

El problema surge cuando se investigan quienes son las supuestas contendientes que perdieron ante ATX S.A.. Según registros públicos, el director suplente de ATX S.A, Rodrigo Páez Canosa, también trabaja en Movilgate, mientras que Área Tech y ATX S.A comparten uno de sus domicilios en la Ciudad de Buenos Aires: Pedro Chutro 3135.

milei y adorni.jfif

Estos deja en claro que la "compulsa" no fue tal y que las supuestas contendientes son, en realidad, una fachada para legitimar un supuesta competencia que no existió.

De hecho, estas empresas están hace tiempo bajo la lupa del diputado Rodolfo Tailhalde (Unión por la Patria). "En la órbita de Adorni hay varias licitaciones truchísimas por uno, dos, tres palos verdes para mandar mensajes de textos y mails no sabemos con qué motivo", afirmó el dirigente peronista.

"Una es esta entrega de 2,5 millones de dólares a una sociedad cuyos dueños se dedican desde hace años, con dos empresas llamadas Exi Group y 5 On Line, a comprar pequeñas deudas de bancos y empresas de venta de electrodomésticos para extorsionar y estafar a los deudores", agregó.

celulares internet

Este tipo de contratos suele ser elaborado por el Renaper, que generalmente apela a herramientas de comunicación directa con la ciudadanía por servicios como la elaboración y entrega de los DNI y los pasaportes. Hasta la salida de Guillermo Francos, esa dependencia estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el Ministerio del Interior lo recuperó con la llegada de Diego Santilli.

Precisamente ATX S.A ganó una licitación del Renaper en 2020 por el "servicio de SMS cortos a los ciudadanos" (proceso 78-0015-LPU19) por la cual facturó $24.360.000 (369 mil dólares al tipo de cambio de entonces), pero se trataba de un máximo de 700 mil mensajes mensuales, bastante menos que los tres millones por mes que pide Adorni para este año.

Aquella compulsa quedó también bajo un halo de sospecha, según reportaron algunos medios entonces, porque ATX S.A. le ganó a Equila SRL, cuando ambas compañías compartían el domicilio fiscal; mientras que, según registros oficiales, el presidente de la ganadora, Rubén Santiago Ward, era también gerente de su competidora.

adorni

Estas y otras empresas están compitiendo actualmente en otras dos licitaciones en curso, ambas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Una es para el envío masivo de SMS y hay cinco ofertas que van de los u$s 936.015 hasta los 2.784.000 dólares.

Las otra es para la "implementación y soporte para las herramientas Jira/Confluence y envío de correos", con presupuestos de entre u$s 857.944 y 1.638.599 dólares.

Las cotizaciones fueron realizadas en dólares ya que ambas licitaciones están enmarcadas en un préstamo que la República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que depende del Banco Mundial, para financiar el costo del Proyecto de Fortalecimiento a la Infraestructura de Datos para cerrar la brecha digital en el país.