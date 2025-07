Manuel Adorni negó que los pacientes de cáncer no estén recibiendo la medicación que necesitan

adorni fabian cruce por medicamentos

En ese sentido el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a quedar en el medio de la controversia por mentir, una vez más, en sus habituales conferencias de prensa y negar la falta de atención a los pacientes oncológicos tras la disolución de Instituto Nacional del Cáncer.

Adorni no solo negó el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, medida que ya fue publicada en el Boletín Oficial, sino que hasta se animó a asegurar que "cuando se apela una medida, la medicación nunca se deja de otorgar".

A pesar de la repercusión de la muerte de Julio, Adorni insistió en que sí se entregan los remedios porque "son pacientes donde su vida está en riesgo en virtud de que la enfermedad avance".

La muerte de Araceli Julio

A principios de año, Araceli había conmovido a la redes sociales al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Allí denunció que el gobierno de Milei había cortado la entrega del medicamento que necesitaba para vivir y que tras presentar un recurso de amparo que le salió favorable, el gobierno libertario apeló la orden judicial para seguir ganando tiempo y no entregar las drogas.

Araceli Julio

“Soy una mujer de 38 años, tengo una niña de 6 y un niño de 16, soy artista, trabajadora, amiga, hija y además soy paciente oncología. Me diagnosticaron un cáncer de mama en 2021, que se venía desarrollando desde 2020. Me hicieron una mastectomía radical y luego nos enteramos de que se había diseminado hacia mis huesos”, contó Julio.

“El diagnóstico es un cáncer de mama metastásico, enfermedad que no tiene cura, pero por suerte hay un tratamiento que me da tiempo y calidad de vida. La medicación se llama Trastucumab Etancine. Me tengo que aplicar cada 21 días, de forma crónica, dos ampollas de 100 miligramos, que cuestan 5 millones de pesos cada una”, detalló luego.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

“Esta medicación podía ser tramitada a través de la Dadse y era comprada por la Nación, pero desde que asumió el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, esta medicación no me la están dando, igual que a 1.900 otras personas que tienen sus expedientes esperando a ser procesados y habilitados para ser compradas las medicaciones”, denunció.

"Presenté un recurso de amparo hace casi dos meses, al cual apelaron a pesar de que hago esta medicación hace ya casi 3 años y me dijeron que me la iban a dar y siguen sin dármela hace ya un ratazo. Cada 21 días necesito esto para vivir y es mi derecho constitucional. Les pido por favor que compartan este video para que esto se sepa y me den de una vez por todas mi medicación".

Julio murió la semana pasada.