Victoria Villarruel repudió la presencia de Manuel Adorni en el acto por el Día de la Bandera

Lo que en principio podría interpretarse como un simple desaire protocolar dentro de la interna oficialista trascendió rápidamente ese marco, luego de que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel decidiera romper el silencio y expresarse públicamente con dureza contra la actitud del presidente. En declaraciones realizadas tras la ceremonia, Villarruel fue contundente al señalar que la decisión de Milei de llevar a Adorni no fue casual, sino un gesto cargado de intencionalidad política que ella considera inapropiado para la ocasión. "No era el lugar para hacer ningún apoyo, lo de Adorni está totalmente de más", disparó la vicepresidenta en alusión directa a la presencia protagónica del Jefe de Gabinete presidencial en el palco principal, en medio del escándalo por posible enriquecimiento ilícito. El detalle que, a su juicio, desentonó con la solemnidad que merecía la conmemoración por el Día de la Bandera. Pero fue más allá: Villarruel criticó abiertamente a Milei por no haberla saludado durante toda la ceremonia, y calificó esa omisión como "un mensaje pésimo" que el Presidente envió no solo a ella, sino al conjunto de la ciudadanía que esperaba ver en el Monumento a la Bandera una muestra de unidad institucional por encima de las diferencias internas.