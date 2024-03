Acusan a Manuel Adorni de recibir "donaciones" a través de "Cafecito"

Esta situación dejó dos perlitas, ambas indignantes, la primera es que comparó a los piqueteros con las tribus. "Como no les di los 500, llevo dados 200 de los 500 de oro, me siguen rompiendo las pelotas. O sea que, evidentemente, se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. Son como los piqueteros de la 9 de Julio, les das planes y es más o menos la misma lógica aparentemente", expresó con la escasa inteligencia que lo caracteriza.

Pero luego sucedió otra cosa llamativa, que fue que agregó un link para que sus seguidores le manden dinero a través de "Cafecitos", como esto constituye el delito de "dádivas" de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Ética Pública, ningún funcionario puede recibir obsequios o donaciones.

Ante esta situación, salieron a aclarar que esa cuenta fue abierta para un acto solidario, que era comprarle una silla de ruedas especial para un niño, algo que hace un par de semanas atrás fue publicado por Manuel Adorni en su cuenta de Instagram. Más allá de su buena voluntad, los funcionarios públicos no pueden recibir donaciones a su nombre de ningún tipo.