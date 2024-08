Manuel Adorni calificó la relación con Brasil tras la ayuda en Venezuela: "Alucinante"

Adorni aclaró que las diferencias ideológicas con Brasil respecto a la postura sobre lo que sucedió en las elecciones de Venezuela no tienen influencia en este proceso: “Nuestra relación con Brasil en términos diplomáticos y comerciales es alucinante, lo demás son cuestiones de otra índole”.

El vocero no dejó de destacar los mensajes del presidente Javier Milei respecto a la actitud de Brasil de asumir la representación de Argentina en Venezuela y aseguró: “Entendemos que, por supuesto, los asilados van a estar a resguardo, de ahí el agradecimiento que tenemos para con Brasil respecto al cuidado que van a tener nuestras responsabilidades diplomáticas en Venezuela”.

milei agradece a brasil.jpg El mensaje del presidente Javier Milei en agradecimiento a Brasil

Respecto a la posición de Brasil en la OEA, donde el país vecino se abstuvo de exigirle a Maduro que publique de inmediato las actas electorales, Adorni respondió: “No podemos opinar. Por supuesto que nosotros entendemos que no hay nada más sano y transparente que, ante las dudas, se deben mostrar las actas inmediatamente, cosa que no ha ocurrido”.

Diplomáticos argentinos abandonan Venezuela

Manuel Adorni se refirió al informó que este jueves los diplomáticos argentinos se retirarán de la Embajada con sede en Caracas y regresarán a Argentina el día sábado. Por lo pronto, no brindó mayores detalles sobre cómo será el proceso por cuestiones de seguridad.

En cuanto a qué sucederá con los ciudadanos argentinos en Venezuela y con los venezolanos en territorio argentino, el vocero indicó que están “evaluando” las próximas medidas a tomar y analizando cómo resolverán la situación de aquellos que tengan inconvenientes con su documentación o tiempo de permanencia en el país.

cancilleria sobre salida del personal de la Embajada argentina en Venezuela.jpg El mensaje de Cancillería sobre la salida del personal de la Embajada argentina en Venezuela

Desde Cancillería informaron al respecto que “en el día de la fecha, los funcionarios diplomáticos, consulares y agregados de defensa argentinos que prestaban funciones en la Embajada argentina en Caracas abandonarán el país como consecuencia de la intimación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela efectuada el 29 de julio pasado”.

Detallaron que, “a partir de este momento y a solicitud del Gobierno argentino, la República Federativa del Brasil se hará cargo de la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas” lo que incluye “la Embajada y la Residencia Oficial, sus bienes y archivos, así como también, la protección de sus intereses y los intereses de los nacionales argentinos en territorio venezolano”.

Además, "la custodia de las sedes diplomáticas involucra a los asilados políticos de la oposición venezolana, quienes se encuentran bajo protección en la Residencia argentina en Caracas desde el 20 de marzo pasado y se vieron privados de salir del país junto al personal de la Embajada a causa del incumplimiento del Gobierno de la República Bolivariana de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático”.

“La República Argentina agradece la generosidad del Gobierno brasileño al aceptar el requerimiento ante esta situación de emergencia, que se enmarca en los históricos vínculos de amistad entre ambas naciones y la asistencia brindada por Brasil en otras ocasiones”, indicaron en el comunicado oficial publicado este jueves por la mañana.