El ninguneo de Manuel Adorni a Diego Maradona en el "Día Internacional del Zurdo"

Al tratarse del ídolo máximo que tiene nuestro país, la ausencia de Diego Maradona entre las menciones fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, y se lo hicieron notar rápidamente. Ante esto, Adorni contestó: “¿Quién?”, y ante la insistencia, respondió: “Ah...Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Manuel Adoni ignoró a Diego Maradona

Flor de la V apuntó contra Milei en pleno escándalo de Alberto

El escándalo de Alberto Fernández tras ser denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yañez es, sin dudas, el tema del momento. De hecho, el mismísimo Javier Milei se expidió sobre lo sucedido, pese a tener suficiente en mente con la crisis económica del país que cada vez se profundiza más.

En este sentido, Flor de la V utilizó unos minutos del aire en Intrusos para apuntar contra el Presidente por sus opiniones en medio de la causa contra el exmandatario: "Mientras todo esto está pasando, también en La Nación ayer salió publicado que un millón de niños en la Argentina se acuestan sin comer, eso es gravísimo", comenzó indicando.

"Esto está pasando en medio de esta novela con la que nos están tratando de distraer. ¿Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández? Sí. ¿Que la Justicia investigue? Sí. Pero tampoco hay que estar distraídos de lo que está pasando", disparó sin pelos en la lengua.

"Porque si la gente tiene hambre, ahí es donde tiene que estar la cabeza del Presidente, en eso, no tuiteando cosas y pavadas de la gente gay, si no es gay... No debería importarle lo que hace cada uno con su culo", sentenció.

Finalmente, sostuvo en dirección a Milei: "A él debe importarle si esos chicos pueden comer y mejorarle la vida a las personas, nada más".

"Ayer salió que hay 1 M de chicos sin comer , si la gente tiene hambre ahí debe estar la cabeza del presidente , no twiteando pavadas sobre la gente gay o no gay "

