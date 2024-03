"Jugando al 'Ahorcado'": Manuel Adorni dedicó un posteo repudiable a empleadas públicas que se sumaron al 8M

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

En este contexto, varias agrupaciones salieron a cruzar al vocero presidencial, entre ellas la excandidata a presidenta por la izquierda Manuela Castañeira, quien calificó el “ataque” del Gobierno como “misógino y homolesbotransodiante”.

Manuel Adorni se hizo eco de estas declaraciones y recurrió a la ironía para responderle a Castañeira.

El posteo de Adorni dedicado a empleadas públicas que se sumaron al 8M

Embed Jugando al “Ahorcado”. Fin. pic.twitter.com/L4Nju0h33V — Manuel Adorni (@madorni) March 9, 2024

En su cuenta de X, publicó una imagen de la palabra “homolesbotransodiante” incompleta y posteó: “Jugando al ahorcado. Fin”.