Tras la controversia entre Javier Milei y Silvia Mercado por los perros, Manuel Adorni encabezó una reunión de voceros

Además, asistieron los voceros de Ios ministerios del Interior, Emiliano Díaz y Ariel Deán; de Seguridad, Maximiliano Defranchi; de Jefatura de Gabinete de Ministros, Caterina Dzugala; de Cancillería, Candelaria Alvarez y Gerardo Díaz Bartolomé; de Economía, Iael Bialos; de Defensa, Cristian Riccomagno; de Salud, Roberto Olivieri; de Capital Humano, Romina Palermo; de Justicia, Laura González Villanueva y Hernán Anbinder, y de la Secretaría de Bioeconomía, Jorgelina Traut.

adorni reunion voceros

El encuentro se dio luego del escandaloso cruce entre el presidente Javier Milei y la periodista Silvia Mercadopor una información sobre los perros del mandatario, por la que Adorni dijo que corrió peligro su puesto de trabajo.

Es que luego que Milei tildara de "operadora y mentirosa" a la periodista de LN+, ella insistió en su versión de que los cuatro "hijos de cuatro patas" del libertario ya estaban en la Quinta de Olivos y aseguró que su fuente era "un vocero oficial del equipo de Vocería presidencial".

En este marco, el propio Adorni se refirió al tema y se quejó de que lo dejaran "en riesgo". "El único vocero oficial del Presidente soy yo, no hay otro. Todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira", afirmó en su conferencia de prensa diaria, y reprochó: "Se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento".