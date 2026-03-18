Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni: "No declaró una casa de lujo en un country premium"

adorni pagano

La "imposibilidad" de los números

El eje de la denuncia judicial resalta una inconsistencia aritmética entre los ingresos públicos de Adorni y su nivel de vida actual. La presentación destaca que el sueldo estatal resulta "manifiestamente insuficiente" para costear en simultáneo:

El alquiler en un barrio privado de alta gama.

La construcción de una casa propia de dos plantas.

Viajes de lujo (incluyendo un vuelo privado de USD 10.000 y pasajes internacionales Premium).

y pasajes internacionales Premium). Gastos de tarjeta de crédito elevados.

Todo esto, según la denuncia, ocurre mientras sus ahorros declarados en dólares se mantienen estáticos en USD 48.720, lo que sugeriría que el funcionario está financiando su ritmo de vida con fondos que no pasan por los registros oficiales.