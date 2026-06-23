Abrió un restaurante a todo trapo y no va nadie por la crisis económica: "La realidad de un jueves a la noche"

Hasta hace un par de años quienes elegían salir a comer un jueves lo hacían buscando un bocado en un ambiente sin el tumulto del fin de semana, entre otros motivos, pero ahora sentarse en una mesa menú en mano es un programa que se reserva para ocasiones especiales.

"Soy Vivi, de Sicilia Trattoria, para los que no me conocen, llevando la mercadería que me falta para el local. Soy la chef, estoy yendo para allá. Tenemos evento, vamos a ver cómo nos va", comentó la emprendedora en otro video de Instagram.

"Ya estoy transpirando como una loca. Tengo 60 personas afuera, ¿de qué te quejás, Viviana?", ironizó en otro momento del video, quizás como respuesta a su catársis anterior.

"De esto se trata... de llegar cansada, transpirada, corriendo... pero feliz. Porque detrás de cada plato, hay una historia. Y detrás de Sicilia estoy yo", expresó la chef en su mensaje.