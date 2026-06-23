Abrió un restaurante a todo trapo y no va nadie por la crisis económica: "La realidad de un jueves a la noche"
Una chef decidió mostrar el costado menos amable del oficio, porque a veces exteriorizar la frustración sirve para exorcizar la incertidumbre.
Una chef sorprendió hace algunas semanas mostrando el salón vacío de su restaurante en Olivos cuando en otros tiempos podría haber sido una noche ajetreada de jueves como previa al fin de semana. En medio de la crisis económica se convirtió en un escenario repetido en gastronomía.
"Esta es la realidad de un jueves a la noche. No vino nadie. Aprovechamos para la producción de ravioles, y así estamos", expresó Viviana en un video que posteó en el perfil oficial de Sicilia Trattoria.
"Los chicos, ocupadísimos. La única que está justificando el sueldo es Nat, que siempre encuentra algo para hacer", bromeó la chef al mostrar a su personal que le hacía frente a una jornada laboral donde el susurro más leve encontraba su eco en el salón.
El rubro de gastronomía es uno de los más afectados por la caída del consumo producto de la crisis económica, y quizás por eso los jueves dejaron de ser un día ocupado para bares y restaurantes.
Hasta hace un par de años quienes elegían salir a comer un jueves lo hacían buscando un bocado en un ambiente sin el tumulto del fin de semana, entre otros motivos, pero ahora sentarse en una mesa menú en mano es un programa que se reserva para ocasiones especiales.
"Soy Vivi, de Sicilia Trattoria, para los que no me conocen, llevando la mercadería que me falta para el local. Soy la chef, estoy yendo para allá. Tenemos evento, vamos a ver cómo nos va", comentó la emprendedora en otro video de Instagram.
"Ya estoy transpirando como una loca. Tengo 60 personas afuera, ¿de qué te quejás, Viviana?", ironizó en otro momento del video, quizás como respuesta a su catársis anterior.
"De esto se trata... de llegar cansada, transpirada, corriendo... pero feliz. Porque detrás de cada plato, hay una historia. Y detrás de Sicilia estoy yo", expresó la chef en su mensaje.
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