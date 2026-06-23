Tragedia en Mar del Plata: quién era la chica de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo

La joven de 18 años residía en el barrio Lomas del Golf de la ciudad balnearia y fue la única persona en morir luego de que un colectivo perdiera el control en pleno centro de La Feliz. De acuerdo a las fuentes del caso, su familia fue notificada inmediatamente después de que sucedió la tragedia.

La despedida de la familia a Guadalupe Merlos Dipietro: "Toda una vida por vivir"

Una vez advertido el fallecimiento de la joven, una de sus familiares escribió en Instagram: "Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita", con total dolor.

image

El trágico episodio ocurrió pasadas las 19:00 del lunes en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Fuera de control, el colectivo se subió a la vereda e impactó de lleno contra las personas que se encontraban refugiadas en la parada.

Además de la joven fallecida, el siniestro dejó múltiples heridos que fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecen internados: Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz, María López Bosco y un menor de edad identificado por sus iniciales, J.G.

Actualmente, la causa está en manos del fiscal Germán Vera Tapia. La principal hipótesis apunta a una falla mecánica del vehículo, aunque los investigadores no descartan una negligencia por parte del chofer, quien fue citado a declarar este martes.