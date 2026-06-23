Tragedia en Mar del Plata: quién era la chica de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo
La joven, que vivía en el barrio Lomas del Golf, fue la única víctima del accidente que conmociona a Mar del Plata. Su familia fue notificada de inmediato.
La comunidad de Mar del Plata no sale de su asombro y tristeza por la tragedia ocurrida este lunes por la tarde en el Boulevard Patricio Peralta Ramos. Allí, un colectivo de la línea 532 fuera de control atropelló a varias personas, cobrándose la vida de Guadalupe Merlos Dipietro, de apenas 18 años.
Cabe señalar que Guadalupe fue la única víctima fatal de este episodio que ha dejado una profunda huella de dolor en la ciudad.
Quién era Guadalupe Merlos Dipietro, la única víctima de la tragedia en Mar del Plata
La joven de 18 años residía en el barrio Lomas del Golf de la ciudad balnearia y fue la única persona en morir luego de que un colectivo perdiera el control en pleno centro de La Feliz. De acuerdo a las fuentes del caso, su familia fue notificada inmediatamente después de que sucedió la tragedia.
La despedida de la familia a Guadalupe Merlos Dipietro: "Toda una vida por vivir"
Una vez advertido el fallecimiento de la joven, una de sus familiares escribió en Instagram: "Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita", con total dolor.
El trágico episodio ocurrió pasadas las 19:00 del lunes en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín. Fuera de control, el colectivo se subió a la vereda e impactó de lleno contra las personas que se encontraban refugiadas en la parada.
Además de la joven fallecida, el siniestro dejó múltiples heridos que fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecen internados: Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz, María López Bosco y un menor de edad identificado por sus iniciales, J.G.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal Germán Vera Tapia. La principal hipótesis apunta a una falla mecánica del vehículo, aunque los investigadores no descartan una negligencia por parte del chofer, quien fue citado a declarar este martes.
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