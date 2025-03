Marcela Pagano respaldó a Javier Milei en el criptogate y pidió que se investigue el ataque a Pablo Grillo

pagano sobre milei.mp4

Seguidamente, Mauro Fulco le consultó sobre la represión ejercida por las fuerzas de seguridad el pasado miércoles 12 de marzo y, puntualmente, por el ataque a Pablo Grillo, el fotoperiodista que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno proveniente de un agente de Gendarmería: "Respeto y me duele lo que pasó con el compañero fotógrafo. Ojalá la Justicia avance en la investigación de qué pasó, porque no hay claridad".

"Pero los videos son claros...", señaló Fulco, a lo que Pagano intentó salir por la tangente: "Espero que se investigue. Ninguno de los excesos es bueno, de ningún lado. Ayer se demostró que se puede hacer una movilización pacífica".

fotoperiodista herido represion congreso.jpg

Con respecto al rol de Santiago Caputo en el Gobierno, la legisladora aseguró que "pocas veces" tuvo diálogo con el integrante del "triángulo de hierro". No obstante, defendió su lugar: "Creo en la inteligencia de Javier Milei y si él lo elegió, confío".

santiago Caputo.jpg Santiago Caputo, el nexo de la llegada de una mujer del riñón de Macri al Gobierno

Finalmente, contó cómo sigue su vida tras denunciar aprietes de Martín Menem: "Me tengo que ocupar de ser mamá y leer proyectos de ley que voy a presentar mañana, para seguir defendiendo las ideas de la libertad. No le tengo miedo a nadie, sino no estaría sentada acá".

marcela pagano martin menem