El descargo de Marcela Pagano tras ser criticada por su mensaje hacia Eva Perón y Cristina Kirchner

Luego, al señalar la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de consensos, Pagano mencionó a algunos referentes políticos, entre los cuales se encontraba la expresidenta Cristina Kirchner, lo que definitivamente cayó mal entre los partidarios del espacio que integra.

marcela pagano saludo a peronistas.jpg

Tras esto, los libertarios le expresaron su disgusto con polémicos mensajes: "A los zurdos ni 1cm"; "Quiero creer que te hackearon la cuenta"; "Saluden a Pagano que se va"; "Increíble"; "Que deje la banca ya"; "Descenso a la locura"; y "Qué asco este tuit", fueron sólo algunas de las reacciones al posteo.

El descargo de Marcela Pagano tras las críticas por su tuit

Durante la emisión de este viernes de "Minuto Final", por C5N, el periodista Mauro Federico dio a conocer un exclusivo audio que la legisladora le envió en torno a la polémica por su homenaje a Evita: "No quiero seguir dándole combustible a la polarización, ¿sabés? Tampoco me quiero hacer protagonista de ninguna noticia. Me parece que es sentido común destacar de nuestros referentes de la historia lo que han aportado y el que no lo ve de esa manera pues lo siento mucho", comenzó indicando.

Y agregó: "Yo estudio todo y tengo capacidad crítica. Sé de los errores y sé de las cosas buenas que aportaron. Y yo como mujer, que encima estoy ocupando una banca, tengo que agradecer a las que en el pasado militaron para que yo pueda votar y para que yo pueda ocupar una banca", manifestó, reconociendo la labor de Eva Perón.

marcela pagano evita.mp4

Finalmente, cerró: "Para mí es sentido común y como ella te puedo destacar a un montón de mujeres y también un montón de hombres de la política que nada tienen que ver con la ideología de La Libertad Avanza, que hicieron un montón de cosas buenas por el país, así que yo voy a seguir en esta postura".