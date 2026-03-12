Marcelo Grandio reconoció que el vuelo privado de Manuel Adorni se pagó "con plata del Estado"

Como consecuencia de ello ya se presentaron varias denuncias penales contra Adorni por la presunción de haber incurrido en distintos delitos como abuso de autoridad, defraudación al Estado, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Este último responde a la incompatibilidad entre su declaración jurada de bienes y el gasto que demandó ese vuelo estimado en 10 mil dólares. De haberlo pagado de su propio dinero, Adorni habría destinado el 25% de todos sus ahorros, es decir una cuarta parte, a un viaje de apenas 4 días algo que, por lo pronto, aparece como improbable.

Ahora la explosiva declaración de Grandio, admitiendo que el vuelo privado se pagó con "plata del Estado", promete escalar todavía más el conflicto.