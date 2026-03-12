Marcelo Grandio reconoció que el vuelo privado de Manuel Adorni se pagó "con plata del Estado"
El escándalo por el viaje en vuelo privado a Punta del Este de Manuel adorni junto a su familia crece minuto a minuto. Ahora Marcelo Grandio, el periodista y amigo del Jefe de Gabinete que lo acoimpañó que reconoció que se usaron fondos públicos.
Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que acompañó a Manuel Adorni en el vuelo privado a Punta del Este que el Jefe de Gabinete hizo junto a su familia en el fin de semana extra largo de carnaval lo complicó todavía más.
Mientras el gobierno libertario intenta desactivar el escándalo, Grandio reconoció este jueves que el vuelo "lo pagó él (por Adorni) con plata del Estado".
En diálogo con LN+ Grandio aseguró: “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado" y luego volvió sobre sus pasos y se corrigió: "Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”.
Adorni quedó en el ojo de la tormenta luego de que se supiera que utilizó el avión presidencial para llevar a su esposa de viaje a Nueva York mientras propugna el ajuste del Estado que desata, no sobre la casta tal como prometió Javier Milei en campaña, sino sobre jubilados, discapacitados, trabajadores y sectores más postergados de la sociedad.
Tras la viralización de las imágenes de Adorni junto a su esposa en Nueva York el incendio cobró nuevas dimensiones luego de que se supiera que el Jefe de Gabinete viajó junto a toda su familia y su amigo y periodista de la TV Pública en un jet privado para pasar cuatro días en el exclusivo balneario uruguayo Punta del Este.
Como consecuencia de ello ya se presentaron varias denuncias penales contra Adorni por la presunción de haber incurrido en distintos delitos como abuso de autoridad, defraudación al Estado, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
Este último responde a la incompatibilidad entre su declaración jurada de bienes y el gasto que demandó ese vuelo estimado en 10 mil dólares. De haberlo pagado de su propio dinero, Adorni habría destinado el 25% de todos sus ahorros, es decir una cuarta parte, a un viaje de apenas 4 días algo que, por lo pronto, aparece como improbable.
Ahora la explosiva declaración de Grandio, admitiendo que el vuelo privado se pagó con "plata del Estado", promete escalar todavía más el conflicto.
