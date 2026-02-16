El posteo de Javier Milei de cara al cierre de sesiones extraordinarias: "¿Feriado? ¿Qué es eso?"
El Presidente compartió la publicación en X de la senadora Patricia Bullrich, desestimando por completo el valor del descanso: "Nosotros trabajamos todos los días".
De cara al cierre de sesiones extraordinarias en el Congreso el próximo 28 de febrero, Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron en la Quinta de Olivos, con el fin de definir la estrategia para continuar con un año de "cambios profundos", según dejó en claro la jefa de bloque libertario en el Senado en redes sociales.
En su cuenta de X, Bullrich escribió: "Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia. Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos".
A este mensaje se sumó el mandatario, desestimando por completo el descanso de Carnaval: "¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!".
