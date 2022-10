Gimnasia-Boca: María Eugenia Vidal defendió a la Policía

https://twitter.com/mariuvidal/status/1578428404369481728 No es la policía. Es la gestión de @Kicillofok y @SergioBerniArg. pic.twitter.com/4zkDFe3Hu3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 7, 2022

Además, la ex mandataria provincial destacó que "las políticas de seguridad requieren planificación y control, no improvisación" y fue categórica al responsabilizar a la gestión de Kicillof de los incidentes ocurridos.

Por su parte, el diputado Diego Santilli publicó en su cuenta de Twitter que "otra vez, la pésima organización y la inoperancia del gobierno bonaerense queda al descubierto". Mientras que la ex gobernadora María Eugenia Vidal le escribió una dura carta a Axel Kicillof afirmando que "esta gestión ya lleva 4 muertos por violencia en el fútbol”.

https://twitter.com/diegosantilli/status/1578389164608737280 El peso de la ley tiene que caer sobre todos los responsables de este desastre. Otra vez, la pésima organización y la inoperancia del gobierno bonaerense queda al descubierto.

Mis condolencias a los familiares y seres queridos de César Regueiro. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 7, 2022

