Liberman denunció que María Eugenia Vidal lo "apretó" con un "carpetazo": qué decía el archivo

"Hay que decir las cosas como son. A mí María Eugenia Vidal me apretó: me citaron en un café, y me sacan una carpeta", indicó Liberman.

Cuál era el "carpetazo" de María Eugenia Vidal a Martín Liberman

"Me muestran un print de pantalla de titulares nuestros de nuestros tuits", recordó el periodista deportivo, y contó: "Uno decía 'Baradel: Vidal nos hambrea'. Y me dicen '¿de qué lado estás? elegí otro título porque sino la pauta se va'. Y me dijeron que no busque más títulos que le peguen a Vidal, que no ponga a Vidal en el título".

Martín Liberman denunció un "carpetazo" de Vidal: "A mi me apretaron varias veces" - El conductor reveló que durante el gobierno de Cambiemos funcionarios de Vidal lo "apretaron" para que no hable mal de la gestión bonaerense. Además, dijo que fue victima de un "carpetazo".