Mario Ishii un hombre de Néstor Kirchner con experiencia política para garantizar la gobernabilidad, el mejor perfilado para la vicepresidencia 1° del Senado Bonaerense
El próximo martes 16 de Diciembre el Senado de la provincia de Buenos Aires presidido por Verónica Magario define las autoridades de Ley.
El flamante senador Mario Ishii, es uno de los jefes Peronistas que más ha trabajado para unir a los argentinos y garantizar la gobernabilidad. Con un profundo respeto por el otro, centra día a día su energía y labor en el Pueblo paceño y bonaerense, imaginando obras esenciales y concretándolas: la inclusión de niños sin hambre, abuelos protegidos, hombres y mujeres con trabajo, familias con techo, y al mismo tiempo, “ponerle el hombro a la educación pública”. Son certezas de justicia social y dignidad de familia que trascendieron las fronteras de Argentina para situarlo actualmente en la región y el mundo como Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.
Todo comenzó hace 30 años, «marcó un hito histórico para toda nuestra comunidad» expresa Ishii al recordar que como primera autoridad y presidente del entonces Honorable Concejo Deliberante, un día como hoy pero de 1995 tomó juramento al primer intendente de José C. Paz, ante la atenta mirada del Gobernador Eduardo Duhalde.
Fue un largo camino recorrido hasta llegar a la videoconferencia con la UNESCO en París el 23 de septiembre de 2020, donde Ishii expuso sobre las obras realizadas en Educación bajo su gestión, ante la presencia virtual de Alcaldes de los cinco continentes. Las obras de su gobierno municipal, expuestas al mundo, le valieron el significativo reconocimiento internacional y también integrar la “Red de Ciudades del Aprendizaje”.
Cinco años después, fuertemente reconocido en América, Europa, África y Asia por su compromiso en la promoción de la educación universitaria y la cooperación internacional, fue electo Vicepresidente de la organización internacional educativa.
Es el intendente (en uso de licencia) y ahora senador, que refundó José C. Paz, al que transformó de la nada en un municipio modelo, brindándole con su extraordinaria gestión un permanente reconocimiento mundial.
Cada paso de Mario Ishii por la política de la Provincia y la Argentina, deja una huella indeleble y nos brinda el ejemplo de lo que debe ser el político que es fiel a sus convicciones: «Siempre ante la adversidad, inteligencia, pecho y coraje».
Con certeza, lo esperan calificadas responsabilidades en la Legislatura Bonaerense, siendo el senador mejor perfilado para ocupar la Vicepresidencia 1° de la Cámara Alta, enfatizando siempre la necesidad de promover un proyecto nacional integrador «para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retroceder», define Mario Ishii.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario