Mario Ishii un hombre de Néstor Kirchner con experiencia política para garantizar la gobernabilidad, el mejor perfilado para la vicepresidencia 1° del Senado Bonaerense

Mario ISHII: "Hay que reconciliar a la política y las instituciones con la sociedad"

Cada paso de Mario Ishii por la política de la Provincia y la Argentina, deja una huella indeleble y nos brinda el ejemplo de lo que debe ser el político que es fiel a sus convicciones: «Siempre ante la adversidad, inteligencia, pecho y coraje».

Con certeza, lo esperan calificadas responsabilidades en la Legislatura Bonaerense, siendo el senador mejor perfilado para ocupar la Vicepresidencia 1° de la Cámara Alta, enfatizando siempre la necesidad de promover un proyecto nacional integrador «para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retroceder», define Mario Ishii.