Martín Lousteau propuso armar un amplio frente opositor con el peronismo, la izquierda y parte del PRO

Según explicó, el reto principal consiste en “coordinar para ganar” ante un proyecto político que, a su juicio, propone “un país distinto” al que buscan otras fuerzas. En ese sentido, reveló que trabaja con otros dirigentes en la organización de un encuentro para debatir experiencias internacionales de coaliciones amplias que lograron imponerse electoralmente a liderazgos considerados disruptivos. Mencionó los casos de Francia, Hungría y Brasil. “Lo que creo que es lo primero para hacer es juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación”, afirmó.