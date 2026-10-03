Martín Lousteau propuso armar un amplio frente opositor con el peronismo, la izquierda y parte del PRO
El diputado radical propone reunir a dirigentes de todos los sectores para las elecciones de 2027.
El diputado nacional y referente radical Martín Lousteau planteó avanzar en una coalición opositora de amplio espectro para derrotar al presidente Javier Milei en los comicios de 2027. Lousteau sostuvo que ese espacio debería convocar a fuerzas políticas de tradiciones ideológicas diversas, entre ellas dirigentes del PRO, el peronismo y la izquierda.
Según explicó, el reto principal consiste en “coordinar para ganar” ante un proyecto político que, a su juicio, propone “un país distinto” al que buscan otras fuerzas. En ese sentido, reveló que trabaja con otros dirigentes en la organización de un encuentro para debatir experiencias internacionales de coaliciones amplias que lograron imponerse electoralmente a liderazgos considerados disruptivos. Mencionó los casos de Francia, Hungría y Brasil. “Lo que creo que es lo primero para hacer es juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación”, afirmó.
Quiénes deberían integrar el frente opositor, según Martín Lousteau
Consultado sobre los límites de esa eventual alianza, Lousteau fue contundente. Dijo que deberían integrarla “desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”.
La declaración llamó la atención porque reúne en una misma hipótesis política a referentes con fuertes diferencias programáticas y electorales. Lousteau también se refirió a cómo debería resolverse una eventual candidatura presidencial dentro de ese frente. “Para mí tendría que mandar el que tenga más chance de ganar”, señaló. Luego insistió con que “el que tenga más chances de ganarle a Milei” debería encabezar la propuesta electoral. De esa forma evitó pronunciarse sobre nombres concretos y priorizó la competitividad electoral por encima de los liderazgos partidarios.
El expresidente de la UCR incluyó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich dentro de lo que definió como el “universo Milei”. “Patricia Bullrich es universo Milei de principio a fin, Macri es universo Milei”, afirmó. En cambio, expresó su deseo de que Horacio Rodríguez Larreta participe de una construcción opositora, aunque observó que actualmente se encuentra “en un sistema solar aparte” porque no lo escuchó hablar sobre la situación nacional.
Lousteau también cuestionó la estrategia que llevó a la conformación del Frente de Todos y a la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia. “Sabemos que el maquillaje no sirve, necesitamos construir un sistema colectivo de poder distinto”, planteó, en referencia a la necesidad de generar acuerdos políticos más profundos y duraderos. Además, aseguró que la primera reunión vinculada a esta iniciativa ya tiene fecha prevista y se realizará durante este año, aunque evitó brindar precisiones sobre los participantes o el lugar del encuentro.
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