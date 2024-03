Libertarios llamaron al despacho de Martín Lousteau luego que Javier Milei avalara los escraches a senadores

Es en este marco que Lousteau contó que recibió un llamado a su despacho. "Si nos asustamos por un tuit o un comentario, por que nos llama alguien, es imposible que cambiemos la Argentina", dijo en diálogo con C5N.

"A mí me llamaron y me preguntaron por mi postura", dijo el senador sobre la comunicación desde el Gobierno. Fue entonces que en el programa del Gato Sylvestre le consultaron por aprietes de libertarios, tras la convocatoria de un tuitero avalada por el Presidente, y confirmó: "Atendió alguien porque yo estaba en sesión y no se qué dijo porque no le doy importancia".

losteau libertarios