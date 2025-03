Martín Menem ahora dice que sus audios fueron hechos con IA, pero Marcela Pagano salió a cruzarlo: "Los cargos tienen patas cortas..."

Pese a que la legisladora aseveró que Menem mandó esos audios a un grupo de WhatsApp del cual ella forma parte, el funcionario apeló al supuesto uso de la inteligencia artificial. "No es verdadero. Yo tengo mil defectos pero hay virtudes que sostengo: la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz", argumentó en una entrevista con LN+.